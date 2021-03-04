Ситуация напряженная, но система выдерживает – санврач Прикарпатья о Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Ивано-Франковской области, которая находится в красной карантинной зоне, остается напряженной, но медицинская система области пока выдерживает нагрузку.

Об этом заявил главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук.

— Ситуация остается напряженной, но система здравоохранения наша выдерживает, у нас хорошая коммуникация с властью на месте, с врачами, медикаментами обеспечены в полной мере. Оплата труда врачей осуществляется быстро и вовремя, — отметил Руслан Савчук.

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В то же время ситуация с койкоместами в регионе улучшилась, пациентов не госпитализируют в медучреждения соседних регионов.

— У нас была такая ситуация недели две назад, когда несколько жителей нашей области были госпитализированы во Львов и Львовскую область, но сейчас качественно и грамотно прописана маршрутизация пациента. Экстренная помощь, получая информацию о свободных койкоместах, завозит их туда, и такие пациенты получают качественную медицинскую помощь, — добавил он.

Карантин в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области из-за сложной ситуации с коронавирусом усилили карантин.

Кроме того, в регионе частично ограничили движение транспорта.

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