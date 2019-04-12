Ситуация напряженная, но враг не пройдет – бойцы ООС о ситуации на Донбассе
В окрестностях Горловки сохраняется напряженная ситуация. Российские оккупанты периодически просят о режиме тишины. Особенно когда украинские военные дают им нормальный отпор. Но сами же перемирие и срывают.
Когда на передовую заезжает подкрепление из русских, которых Кремль называет отпускниками, те палят очень метко. А так называемые ополченцы стреляют куда попало.
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Апрель – начало времени, когда условия для передвижения диверсантов подходят как нельзя лучше: земля сухая, деревья покрываются листьями и могут скрыть человека. Однако солдаты успокаивают: враг не пройдет.
А еще кремлевские наемники откровенно боятся, – говорят украинские защитники.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как работает разведка противника на передовой.