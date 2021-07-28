Ситуация ухудшается: в США растет число зараженных коронавирусом

В Соединенных Штатах Америки число инфицированных коронавирусом возросло на 144%.

За сутки в стране фиксируется более 50 тысяч инфицированных, а в Центрах по контролю и профилактике заболеваний предупреждают, что показатель может вернуться к 200 тысячам.

Вспышка заболеваемости происходит на фоне того, что 60% взрослых были полностью вакцинированы, 69% – получили хотя бы одну дозу препарата против коронавируса.

Однако в стране распространяется особо заразный штамм Дельта, который, по словам экспертов, ухудшает ситуацию.

В связи с этим Министерство по делам ветеранов США обязало 115 тысяч сотрудников вакцинироваться в течение двух месяцев. Аналогичным образом поступили в отношении государственных служащих в штате Калифорния и в городе Нью-Йорк.

Госслужащих обязали не только сделать прививку, но и проходить тесты, а также носить в рабочих местах медицинские маски.

— Если вы невакцинированный городской служащий – вы должны носить маску в помещении на работе. Если кто-то не будет носить маску – они будут отстранены от работы. Я бы призвал обязать своих сотрудников вакцинироваться или еженедельно делать тест на коронавирус, – сказал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

В свою очередь, в Нью-Джерси уже начали увольнять тех, кто отказывается делать прививку. Министерство юстиции США объявило, что требование к медработникам по поводу вакцинации являются правомерными.

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