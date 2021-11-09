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Ситуация в реанимациях: только один из 10 пациентов имеет прививку от Covid-19

Лариса Божко журналіст розділу Здоров\'я

Реанимации в больницах Киева, принимающих пациентов с Covid-19, заполнены на 100%. Свободные места в них появляются только тогда, когда кто-нибудь умирает.

Пациенты на аппарате ИВЛ выздоравливают очень долго. Только в реанимации они находятся месяц-полтора.

— Только один из десяти пациентов реанимации имеет прививку от Covid-19, — сообщил врач-анестезиолог из Киева Владимир Лиходиевский.

Он заверил, что это пациенты из групп риска, то есть дополнительные тяжелые болезни или почтенный возраст.

По статистике, врачам удается выходить одного из 10 тяжелых больных.

Антивакцинаторы и некоторые правозащитники утверждают, что власти нарушают права граждан, когда ограничивают доступ невакцинированных к общественным местам, транспорту, развлечениям и т.д., заставляют соблюдать карантинные меры, носить маски.

Так знайте, вы имеете право заболеть Covid-19, вы имеете право на госпитализацию и развитие дыхательной недостаточности, вы имеете право на усталость дыхательных мышц и быть заинтубированным и также вы имеете право быть похороненным в черном пакете, но одновременно вы имеете право на защиту и вакцинацию. Делайте выбор.

Источник:Свобода слова на ICTV

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