Сюжетные перипетии и война на Донбассе: премьера сериала на ICTV Доброволец

С фронта возвращаются тысячи воинов, которым трудно адаптироваться к мирной жизни. Впрочем судьба выводит героев на новые головокружительные приключения, где понадобится их опыт, смелость и верность.

Именно об этом новый сериал на канале ICTV Доброволец, режиссером которого стал известный по фильму Киборги Ахтем Сеитаблаев.

По сюжету в столице готовится взрыв, который должен привести к многочисленным жертвам. Кто за этим стоит? И как найти организаторов и исполнителей? Поэтому в фильме будут и погони, и стрельба, яркие характеры и интересная игра актеров.

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Роль антигероя исполняет актер и музыкант Роман Мацюта, известный по сериалам Ментовские войны, нюхачи-2, Пес. Он играет контрразведчика еще советских времен, который был наводчиком оккупантов на Донбассе и теперь готовит теракт в столице.

Кроме того сериал Доброволец первая киноработа известного телеведущего Игоря Кондратюка. Вместе с Иванной Дядюрой он стал продюсером ленты.

Для авторов фильма важно нарушить проблемы адаптации ветеранов войны к гражданской жизни. Проект поддержали Украинский культурный фонд и общественная организация Veteran Hub.

Также свое мнение о новом сериале выразил его режиссер Ахтем Сеитаблаев.

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