Таблетки от коронавируса: когда появятся в аптеках и заменят ли вакцину?

Сейчас мировые фармацевтические компании ведут мощную борьбу за самое эффективное лекарство против коронавируса. Ибо цена вопроса – миллиарды долларов.

Что это: спасение человечества или большой бизнес? Какова эффективность этих таблеток, когда они появятся на полках наших аптек, сколько будут стоить и станут ли альтернативой вакцинации?

И почему новый препарат может превратить Covid-19 в суперубийцу? Ученые из Гарварда помогли разобраться.

Лекарство против коронавируса станет огромным медицинским прорывом.

Благодаря новым таблеткам смертность от вируса, еженедельно в Украине бьющая антирекорды, может сократиться более чем в два раза.

Таких обнадеживающих результатов скоро может добиться Великобритания. Именно она первой в мире одобрила для использования антиковидные таблетки Молнупиравир, разработанные американской компанией Merck.

Лекарство, которое борется не с последствиями вируса, а обезвреживает сам патоген в организме. Не дают вирусу производить свои копии.

Этот препарат назначается семейным врачом и больной может принимать его дома в течение 5 дней.

Оказывается часть исследований Молнупиравира проводилась в Украине. Эта фаза продолжалась 11 месяцев.

Этот препарат можно назвать неотразимым еще и потому, что он убивает даже мутированный вирус. То есть действенный против новых штаммов.

Мерк изрядно ударил по амбициям Pfizer, который выиграл вакцинную гонку, а ныне отстает. Но фармкомпания громко заявила, что именно она скоро опередит конкурента. Потому что их Паксловид куда лучше. Он снижает риск госпитализации и смерти среди людей группы риска на 89%. В то время когда Merck примерно на 50%.

Борис Брыль, врач-реаниматолог израильского медицинского центра, подчеркнул, что более перспективным считают препарат компании Pfizer. Ибо он работает по другой схеме и состоит из двух компонентов. Один из них останавливает размножение вируса, а другой, составляющей которого препарат от СПИДа — не дает быстро распадаться этому веществу.

Только на этой новости акции компании Merck упали почти на 10%, тогда как Pfizer, напротив, подскочили на 13%.

Так что новые таблетки – это большая игра фармгигантов или реальное спасение человечества?

О погоне за большими деньгами заговорили, когда появилась информация о цене Молнупиравира. Пятидневный курс лечения этим препаратом, выльется в хорошую копеечку: $700!

Цена 18 тыс. грн за пять дней вызвала волну критики в США. Ведь на разработку препарата ушли деньги налогоплательщиков.

Такую же цену на свой антиковидный препарат планирует установить и Pfizer. Конечно, такой она будет для богатых стран. Но это никак не уменьшило очередь из претендентов на целебные таблетки.

Среди ожидающих и Украина. Министерство здравоохранения сообщило, что все зависит от договоренностей компаний в первую очередь из США, а квота, выделенная на другие страны, пока неизвестна. Окончательная цена для украинцев тоже пока неизвестна. Если лекарственное средство будет закуплено за средства государственного бюджета, оно будет безвозмездным для наших граждан. Если фармацевтическая компания захочет продавать его через сеть дистрибьюторов и аптек, он будет платным.

Также в Минздраве отметили, что лекарства не могут быть альтернативами вакцины, потому что это самый действенный способ не заболеть Covid-19. Когда речь идет о лекарстве, то это — этап лечения.

Однако, несмотря на обнадеживающую информацию об эффективности препаратов, вирусологи предполагают, что прием такого лекарства может спровоцировать появление новых мутаций вируса — куда более смертоносных, чем существующие ныне.

Например, человеку назначают пилюли целым курсом. Но еще до его завершения больному становится легче и он решает прервать лечение. Вирус при этом выжил и мутировал. Тогда пациент становится носителем более опасной его разновидности, где летальность в разы выше. То есть появляется вирус суперубийцы, которого мы сами создали.

Но это лишь предположения, которых в ближайшее время будет миллион, равно как и спекуляций вокруг нового лекарства. Поэтому сейчас вопросов о чудодейственных таблетках остается больше, чем ответов.

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