Тайфун Лекима в Китае: 10 млн пострадавших, разрушено 8 тыс. домов

В Китае от сверхмощного тайфуна Лекима пострадали более 10 миллионов человек.

Сильный ветер полностью разрушил более 8 тыс. домов, еще более полусотни тысяч – повреждены.

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В спасательной операции принимают участие более 30 тысяч человек. На восстановительные работы власти выделили более $40 миллионов.

К слову, в Конго вспышка Эболы забрала уже 1 800 жизней.

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