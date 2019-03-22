Такси без водителей и роботы-помощники: как Токио готовится к Олимпиаде

Организаторы Олимпиады и Паралимпиады 2020 в Токио готовятся к проведению соревнований. Они обещают, что эти игры станут самыми инновационными.

В прошлом году в столице Японии уже представили робота, который будет отвечать за безопасность граждан во время проведения Олимпиады. Он имеет специальную камеру с технологией искусственного интеллекта. Это помогает определять подозрительные объекты и людей на станциях. Робот также может быстро передвигаться и преодолевать препятствия.

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Представили еще несколько новинок, которые будут помогать людям. Первая будет служить своеобразным проводником для гостей. Этот робот для людей с особыми потребностями. Во время Олимпиады будет обеспечивать бесстрессовое прохождение на территорию и заботиться о багаже ​​и вещах посетителей.

Второй робот-помощник – это сверхпрочный экзоскелет. Поможет персоналу переносить тяжелые вещи так, чтобы потом не болела спина.

Подвозить посетителей будут также работы. По городу будут курсировать такси без водителя. Чтобы продемонстрировать безопасность таких средств передвижения, организаторы даже пригласили проехаться детей. Пассажиры остались довольны.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, в каких профессиях искусственный интеллект заменит людей.

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