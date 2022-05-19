Таким Харьков музыканты еще не видели: как Антитела защищают Украину

Украинская группа Антитела поставила свою музыкальную карьеру на паузу. Еще с начала войны они защищают Украину и сейчас работают в Харьковской области.

Сейчас музыканты находятся в районе Северной Салтовки – крупнейшего спального района Харькова. Он опустел и изуродован.

– Если дом панельный, и в него попали – рушиться почти весь подъезд, – рассказывает клавишник группы Антитела Сергей Вусик.

Дыры в почерневших стенах, выгоревшие квартиры. Уцелевшее окно на Салтовке – это незаурядная диковинка. Нет крыш с несколькими этажами, а иногда и целых подъездов.

Таким Харьков ребята из Антител еще не видели. В этом подразделе теробороны музыканты служат парамедиками.

— Были и 300-е, и, к сожалению, погибли бойцы нашего подразделения, — рассказывает вокалист группы Антитела Тарас Тополя.

Они обеспечивают медикаментами не только свою роту и имеют многолетнюю подготовку по тактической медицине – война ведь в стране началась не 24 февраля.

Впрочем, ни эвакуационный автомобиль, ни себя – красными крестами парамедики сейчас не обозначают.

— Все на этой войне знают: если ты отмечаешь себя красным крестом, ты первая мишень для снайперов на уровне с офицерами и командирами, — делится опытом Тополя.

Их подразделение теробороны уже месяц, как перебросили из Киева на Харьковщину. И хотя здесь гораздо больше разрушений, харьковчане, говорит командир роты, были больше готовы к нашествию.

Сейчас по Салтовке стреляют гораздо меньше. Около высоток – куча неразорванных снарядов, они есть и прямо в квартирах, взорваться могут в любой момент.

– Но мы хотим уже все двигаться дальше, потому что надо работать нацгвардии, полиции, восстанавливать эти дома, а нам нужно идти дальше, к полям, – рассказывает терроборонец Панда.

Тероборона свела вместе разных людей: Панда — владелец пяти магазинов, Пуля — инженер на хлебозаводах, Сергей Василюк — музыкант.

— Всегда мне говорили, гитара и голос – твой главный инструмент. Нет, я уже без автомата Калашникова чувствовал комплекс неполноценности, – рассказывает Василюк.

Война в Украине идет. Сюда, на Салтовку, люди вернутся еще не скоро. Впереди много работы у саперов, многое придется снести и строить заново. А дальше – продолжать отвоевывать свои территории. Лоскут за лоскутом. Село за селом – устанавливать украинские флаги на освобожденной земле.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.