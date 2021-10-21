Там забыли об очередях! Как люди живут в цифровой стране — Эстонии

Таллинн. Туристы едут сюда за атмосферой средневековья — в старом городе будто замер дух XV века. Но стоит выйти за тяжелые каменные стены, как оказываешься в современном мегаполисе: стеклянные небоскребы, бесшумный общественный транспорт и насыщенный трафик.

Мало кто знает, но первое известное приложение видеосвязи Skype придумали именно в Эстонии.

В Эстонии самое большое в мире количество “единорогов” на душу населения — так называют бизнес-проекты, стоимость которых перевалила за один миллиард долларов. А все потому, что государство создает прекрасные условия для развития стартапов. И не только. Биткоин в Эстонии признан платежным средством.

Эстония – самое развитое в мире цифровое государство. 99% услуг здесь можно оплатить прямо с дивана. Кислород виртуальной жизни — это, конечно, интернет, которым покрыто 100% территории.

К качественному интернету в Эстонии особое отношение. Его считают одним из конституционных прав, например, электричество.

В Эстонии проводили выборы местного самоуправления. Это 12-е выборы с 2005 года, которые происходят как традиционным — бумажным, так и онлайн методом.

Читайте: Цифровая революция в Эстонии. Как страна избавилась от очередей и бюрократии

Онлайн голосование в четыре раза дешевле бумажного, и делать это можно с любой точки мира. Более того, такой метод снимает любые возможности для подкупа избирателей.

Чтобы система убедилась, что проголосовали именно вы, ставится цифровая подпись — это уникальный код, который имеет каждый гражданин Эстонии, и сохраняется на ID-карте.

За 20 лет эстонцы виртуально подписали документы более миллиарда раз. Это больше, чем во всех странах ЕС вместе взятых.

Сайт электронной медицины — там можно как записаться к врачу, так и просмотреть все, что связано со здоровьем пациента. То же видят и врачи, и бригады скорой помощи. То есть бригада уже знает, к чему готовиться. И так же в режиме онлайн об этом узнают и в больнице. Безумная экономия времени, когда важна каждая секунда.

А все рецепты выписываются прямо на ID-карту — нужно лишь предоставить ее в аптеке и оплатить лекарства.

Идентичная система действует и в полиции. Так, ID-паспорт водителя заменяет ему и тех паспорт, и номер страхования, и водительские права — полицейский все сразу видит в базе.

Как же удалось маленькой Эстонии, которая после выхода из Советского Союза, была в еще худшей ситуации, чем Украина, построить такую ​​уникальную систему?

Неподалеку от Таллина прямо на побережье Балтийского моря, находится некая эстонская Конча-Заспа. В одном из этих домов живет человек, который считается главным идеологом электронной Эстонии. Его зовут Таави Котка.

Настоящей головоломкой для него стала задача — научить разные поколения граждан электронной грамотности. Чтобы те стали не просто цифровым государством, а цифровым обществом.

А еще здесь сделали и внедрили уникальную сеть X-Road. Это основа для взаимодействия государственных органов, фактически цифровой позвоночник всей страны.

То есть терапевт сохраняет данные на своем сервере, а банк и школа — на своих. При необходимости эти реестры просто общаются между собой без вашего участия. Людям не надо носить бумаги из одного органа в другой и стоять в бесконечных очередях лабиринта бюрократии.

Жизнь пенсионеров в Эстонии

Эстонские пенсионеры поражают своей активностью. Утром английский, далее танцы, после обеда — гимнастика, на ужин — разговорный клуб — это распорядок дня, одного из сотни государственных кружков и курсов.

В стране хотят, чтобы пожилые люди жили вот и создают все условия для улучшения их физического и психического здоровья.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.