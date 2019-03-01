Танго-терапия. В столице ветеран АТО дает бесплатные уроки танцев

Алексей Гаврись – ветеран военной службы. В 2014-м он основал собственную танцевальную школу аргентинского танго, а потом добровольцем ушел воевать на Восток. Мужчина учил танцу даже на фронте. По возвращении Алексей бесплатно преподает для ветеранов. Называет это танцевальной терапией.

Буэнос Айрес в Украине воссоздал Алексей Гаврись, ветеран – доброволец, сейчас учит аргентинскому танго. Из обычного хобби – это уже давно переросло в его стиль жизни. Дважды в неделю в танцевальной школе у ​​Алексея до полусотни учеников.

Обучение для ветеранов бесплатное. Танцевальная терапия крайне необходима для людей, которые прошли войну – убежден мужчина. Он имел возможность на фронте ощутить на себе положительное влияние танца, прямо на передовой устраивал подобные вечера.

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Музыка, несложные шаги и объятия. Все это уравновешивает эмоции и успокаивает.

Аргентинскому танго Алексей Гаврись учит с женой. Ольга специалист в сфере айти, после работы с радостью меняет джинсы на платье и каблуки. Признается: ее муж не только мастер своего дела, но и настоящий герой и патриот.

К слову, 65 тыс. грн для семей погибших воинов АТО Черкащины: благотворительный фонд “Разом”.

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