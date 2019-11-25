Танкер Delfi начнут снимать с мели через неделю

Через неделю танкер Delfi будут пытаться снять с мели. Это должен делать судовладелец – говорят в Администрации морских портов. Ему уже выдвинули требование, и вскоре документ направят на его официальный адрес в Бирмингеме. Однако если судовладелец не начнет работы, Администрация будет снимать судно своими силами. В Одесском порту уже разработали комплекс мероприятий.

Экологические показатели на месте аварии постепенно улучшаются. Пробы воды берут два раза в день.

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Но все равно затонувший танкер – угроза морской флоре и фауне. Маслянистые пятна у берега уже не заметны, но их отнесло в море. Вода еще относительно теплая, поэтому микроорганизмы не впали в спячку, и остатки нефтепродуктов вредят им.

Одесситы же устроили к танкеру настоящее паломничество. Некоторые даже попытались подплыть к судну, несмотря на ледяную воду и шторм.

Экоинспекция пока считает суммы компенсации – пятно было большое, 100 на 200 метров. Претензии на компенсацию будут выдвигать судовладельцу, у которого есть 30 дней на оплату. Также полиция начала уголовное производство по факту аварии Delfi по статье нарушение правил безопасности движения.

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