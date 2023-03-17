Танковый завод в Украине и еще больше оружия от Германии: итоги дебатов в Европарламенте

Европа должна ускорить поставки Украине артиллерийских боеприпасов и поскольку военная промышленность ЕС только наращивает объемы производства, необходимо, чтобы страны ЕС начали передавать снаряды из собственных запасов. Об этом говорили в ходе дебатов в Европарламенте.

Конкретное решение должно быть принято уже на следующей неделе. Немецкие оружейники уже заявили, что готовы увеличить производство. Каждый удар по позициям российских захватчиков украинские военные продумывают чрезвычайно тщательно, ведь должны разумно использовать снаряды, поставляемые странами-партнерами.

Из-за войны, которую начал Путин против Украины, Европа изрядно исчерпала собственные запасы. Германия уже остро ощутила необходимость реформировать вооруженные силы и выделять больше денег на оборону.

На третий день после полномасштабного вторжения России в Украину немецкое правительство выделило для своих вооруженных сил дополнительные €100 млрд. После достаточно длительных раздумий, отправлять ли Украине летальное оружие, в настоящее время Германия – среди лидеров поставок наиболее необходимой для Вооруженных Сил Украины. Именно они предоставили противовоздушные системы IRIS-T, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и гаубицы.

Производители оружия Германии сетуют, частенько банки не хотели давать кредиты компаниям и объясняли, что эта отрасль, якобы, слишком вредит окружающей среде.

Однако российская агрессия показала важность крепкой обороны. Поэтому сейчас уверены, что именно надежная военная безопасность – ключ к устойчивому развитию общества и сохранению жизни будущих поколений.

Крупнейший немецкий производитель боеприпасов Rheinmetall готов существенно увеличить объем снарядов для Украины, однако необходимо политическое решение. Также представители Rheinmetall разработали концепцию танкового завода в Украине, на строительство которого необходимо €200 млн. Завод сможет выпускать по 400 сверхсовременных танков Panther KF51.

Более 72% немцев поддерживают поставки оружия и оказание поддержки Украине, ведь осознают, что сейчас украинские военные защищают не только свободу своего государства, но и защищают покой всей Европы.

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