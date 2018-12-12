Танки, БТРы и бронированные машины: выставка игрушек в Николаеве

Танки, БТРы, бронированные машины, поезда и корабли. На выставке в городской библиотеке полторы сотни моделей – половина коллекции Александра Блохина.

Как только армии ведущих стран берут на вооружение новые танки или корабль, украинские моделисты сразу начинают искать информацию и собирают пластмассовую копию. Надо реальные фото и даже чертежи.

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Гордость мастера – макет фрегата Память Азова. Работа продолжалась два года. Сейчас мастер работает над новым украинским танком Оплот, который считается одним из лучших в мире – мини копию обещает показать уже в следующем году.

К слову, современные приборы для предпринимателей: в Киеве состоялась выставка новых технологий.

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