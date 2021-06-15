Танки и тягачи: Львовский бронетанковый завод модернизирует технику для фронта

Львовский бронетанковый завод с начала года передал ВСУ 12 единиц техники. А за 2020-й предприятие Укробонпрома модернизировало для нужд фронта 80 единиц бронетанковой техники.

Сейчас здесь работают над модернизацией и ремонтом боевых машин Т-72, ​​Т-64 и БТС-4.

Танки Т-64 прошли комплексную модернизацию — получили обновленный прицел ночного видения и современную систему навигации и связи. Это позволяет расширить боевые возможности машины.

Обновленный тягач БТС-4 предназначен для эвакуации неисправной или поврежденной бронетехники во время боевых действий. Это собственная разработка Львовского завода. В прошлом году она успешно прошла все испытания и уже есть госзаказ на десяток таких бронемашин.

После усовершенствования модернизированный тягач значительно опережает предыдущую версию по тактико-техническими характеристиками.

Над восстановлением старой техники работают почти 700 рабочих. Сначала все танки разбирают буквально до винтика, а потом снова собирают. Все комплектующие — украинского или европейского производства.

Директор Львовского бронетанкового завода Виктор Андрощук рассказал, что благодаря госзаказу работники предприятия имеют работу и достойную зарплату: в первом квартале была 17 тыс. грн, во втором будет уже 20 тыс. грн, а еще бывают премии.

14 июня на полигоне Военного института танковых войск НТУ Харьковский политехнический институт прошли финальные испытания аэрозольного генератора, который может использоваться для маскировки вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины.

Этот генератор распыляет вещество, которое имеет вид тумана, на большие территории, также прибор можно использовать для прикрытия движения военных определенной территорией.

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