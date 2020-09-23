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Тарас. Повернення: на широкие экраны выходит фильм о Кобзаре

24 сентября на широкие экраны выходит новый украинский фильм Тарас. Повернення. Это масштабная экранизация одноименного романа Александра Денисенко о последних месяцах заслания Тараса Шевченко в российской царской армии в Казахстане.

Автор произведения стал и режиссером киноленты. Предупреждает, что фильм не является документальным, ведь там много выдумки.

Главную роль исполнил Борис Орлов. Также одного из персонажей, который даже сначала и не был прописан в сценарии, сыграл Богдан Бенюк.

Другие роли достались Роману Луцкому, Александру Пожарскому, Анне Топчий, Олегу Волощенко, Евгению Юхновец, Юрию Шульгану и другим.

Фильм обошелся в более 40 млн грн. Половину дало Госкино. Киноленту снимали на разных локациях по всей Украине и за рубежом: Косой Капонир в Киеве, Белгород Днестровская крепость в Одесской области и полуостров Мангыстау в Казахстане.

Также Факты ICTV делали подборку лучших украинских фильмов последних десяти лет.

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