Тараканы и 20-летние простыни: условия оздоровительного лагеря в Коблево

С оздоровительного лагеря в больницу – первого июля в инфекционное отделение госпитализировали 16 детей с симптомы отравления. Все отдыхали в заведении Салют в Коблево. В воскресенье вечером им стало плохо, жаловались на тошноту и температуру. Медик лагеря забрала в изолятор только четырех. Остальных детей своими таблетками лечили вожатые.

После скандала родителей, которые начали массово звонить в заведение, еще более 30 детей с жалобами осмотрела врач-инфекционист. Результаты анализов будут в четверг. Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция.

В лагере дети наперегонки жалуются на плохие условия. Директор лагеря все обвинения о плохом питания отвергает.

Заведение заброшенное – 40 лет ремонт сделали только на первом этаже, и то еще 10 лет назад. Шкафы, тумбочки, оконные и дверные рамы старые и рассыпаются от прикосновения, линолеум и обои не заменяли десятки лет.

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Дети рассказывают, в комнатах бегают тараканы, а в компоте плавают муравьи.

Комиссия по Облздраву и Соцзащиты находилась в лагере час, никаких комментариев не дали. В держпродспоживслужбе уже заявили, что из-за ужасного состояния заведение не имело разрешения размещать детей выше третьего этажа. Но, несмотря на это их, поселили на четвертом и пятом.

Сейчас в заведении 331 ребенок из пяти областей – это одаренные ученики и льготники, в том числе и дети участников АТО. Двух уже забрали родители. Держпродспоживслужба советует пока оставить детей на месте и неделю за ними наблюдать – чтобы не распространять болезнь. Предварительно заведение обязали устранить недостатки к новому заезду. По факту массового заболевания детей полиция открыла уголовное производство.

К слову, в Коблево 1 6 детей госпитализировали из-за отравления в лагере.

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