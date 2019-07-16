Тарифы на электроэнергию для промышленности выросли на треть: что будет с экономикой

Первые итоги рынка электроэнергии. Уже более 2 недель в Украине работают новые, рыночные правила формирования цены на электричество. Но только для бытовых потребителей, то есть для бизнеса и коммунальной сферы и именно там сейчас считают убытки. Ведь несмотря на обещания, что тарифы для промышленности не поднимутся, энергетики уже фиксируют рост почти на треть.

Просчитались, несмотря на обещания чиновников, новый рынок электроэнергии заработает быстро и безболезненно – без роста тарифов, только за первые 10 дней энергетики зафиксировали подорожание почти на треть.

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А всего с начала года тариф взлетел еще больше, установив рекорд роста за последние 25 лет. Даже в соседних Словакии и Венгрии электричество для бизнеса дешевле, констатирует представитель президента в Кабмине.

Катастрофический эффект – отмечают специалисты. Теплокоммунэнерго и водоканалы и так по уши в долгах, а нынешние тарифы вообще ставят их на грань банкротства.

Не легче малому и даже крупному бизнесу, ведь большое единовременное подорожание электричества сказывается на их конкурентоспособности. Украинские товары и услуги также дорожают и их меньше покупать за рубежом. Как следствие – экспорт будет падать, а гривна ослабнет.

Чтобы избежать этих рисков, специалисты призывают срочно усовершенствовать новую модель рынка. Хотя в профильной Нацкомиссии другого мнения, несмотря на ряд судебных исков от промышленников там уверены: реформа удалась, и даже прогнозируют снижение цены в августе. Но легко, говорят, все равно не будет.

Между тем эксперты прогнозируют, первые серьезные сбои из-за подорожания электричества возможны уже осенью, как раз перед отопительным сезоном и от таких непродуманных новаций проигрывают и простые украинцы, жилищно-коммунальная сфера и экономика в целом.

Напомним, запуск в Украине оптового рынка электроэнергии прошел успешно – отключений электроэнергии и проблем с поставками электроэнергии нет.

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