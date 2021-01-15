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Тарифы на газ в Украине: Шмыгаль предложил фиксировать цены на год

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил фиксировать цену газа на год. Подобный принцип действует в большинстве стран Европы.

Потребители выбирают фиксированную стоимость сразу на год или на месяц. То есть поставщики топлива определят цену продукта и предложатт ее населению.

По словам Шмыгаля, осенью прошлого года десятки тысяч украинцев уже подписали такие годовые контракты на поставку газа по цене 4,70 грн за кубометр. Он допускает возможность отмены государственного регулирования тарифов на газ, если цена резко упадет.

Читайте: МВФ обеспокоен намерением Кабмина снизить цену на газ

Когда уменьшат тарифы на газ

В связи с подорожанием тарифов на газ премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание с лидерами фракций Верховной Рады, представителями Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и регулятором НКРЕКП.

Во время встречи было согласовано снизить цены на газ с 1 февраля. На сколько уменьшится тариф, читайте на Фактах ICTV.

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