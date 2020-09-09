Тарифы, сфера ЖКХ, медицина и образование. Как хотят изменить Днепр кандидаты в мэры

Измены и победы, достижения и уголовные производства — с таким багажом в предвыборную кампанию 2020 вступают кандидаты на должность городского головы Днепра. Улицы города уже пестрят рекламой с лицами претендентов и символикой политических партий.

Днепр — производственная и ракетно-космическая столица Украины.

Город-миллионник с мощной инфраструктурой всегда был лакомым куском для любой политической силы. Десятки тысяч людей работают на пяти промышленных гигантах, а легендарное конструкторское бюро Южное со своими разработками и до сих пор уверенно держит страну в статусе космического государства.

Остаться на должности хочет действующий мэр. Борис Филатов хвастается, что сдвинул с мертвой точки систему хозяйствования, дал запуск мощным инфраструктурным объектам — в арсенале ремонт нового моста и возобновление строительства метро.

Главным оппонентом действующего мэра будет выдвиженец пропрезидентской партии Слуга народа. Решение сменить кресло главного специалиста легендарной больницы имени Мечникова на кресло днепровского градоначальника — далось Сергею Рыженкову непросто. Особенно сейчас, когда страну охватила эпидемия.

Поэтому понимая все риски избирательной кампании, известный медик дольше планирует управлять своим заведением. Приоритетная задача — прежде всего, пролечить город, потому что, несмотря на видимое благополучие, проблем ой как много.

Улучшение экологии промышленного мегаполиса требуют от кандидатов и сами днепряне.

Давний оппонент действующей власти — Загид Краснов. Его стратегия в решении насущных проблем днепрян, с которыми сталкиваются ежедневно: тарифы, сфера ЖКХ, качественная медицина и образование. За 20 лет в политике Краснов получил огромный опыт.

Вместе с командой политик финансово помогал разным ОСМД с обустройством территорий и улучшением систем отопления. Говорит: Днепру нужен системный подход и он его имеет.

Прогнозы экспертов на выборы в Харькове

В Харькове на местных выборах, по соцопросам, за пост харьковского городского головы будут бороться старые известные политики, хотя о намерениях идти в мэры заявили и новые интересные личности.

Основная борьба развернется между нынешним городским головой Геннадием Кернесом и миллионером и владельцем крупнейшего рынка в Украине — Александром Фельдманом. По последним данным соцопроса центра Интер-акция во втором туре за Кернеса отдали бы голоса почти 60% горожан, за Фельдмана более 30.

Остальные кандидаты, по мнению политологов, шансов победить не имеют.

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