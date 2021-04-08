Татары в Стамбуле для захоронений используют землю из Бахчисарая

В Стамбуле проживает не менее 10 млн крымских татар. Это – преимущественно семьи, которые покинули Крым более столетия назад.

Сейчас наплыва беженцев из Крыма нет. Преимущественно сюда едут на учебу, лечение или на заработки.

Крымчанка Линура в Стамбуле ухаживает за стариками. Женщина говорит: на ее родине сегодня живется сложно не только татарам.

– Люди в Крыму живут плохо: зарплата и пенсии – маленькие. И все боятся что-то сказать, потому что тебя сразу забирают в тюрьму. Уже и русские, которые проголосовали за Крым в составе России, пожалели, – рассказывает Линура.

На референдум в 2014 году крымчанка не ходила, но российский паспорт получила от безысходности.

– Пришла Россия и всех заставила паспорта получить. Татары вообще не хотели, чтобы Крым переходил в состав России. Я считаю, что он принадлежал и будет принадлежать Украине, – говорит она.

Портрет активиста Эрвина Ибрагимова, которого похитили в 2016 году ФСБшники, висит сразу на входе в крымскотатарской организации в Стамбуле. Напротив на стене – списки убитых и пропавших татар.

Еще один представитель сообщества Эргун, хоть и родился в Турции, родиной называет Крым. Радуется, что успел побывать там до оккупации.

– Я почувствовал, что я дома. В семье мы говорим преимущественно о Крыме и о том, что русские – наши враги. У нас в Крыму есть даже выражение: если сосед – россиянин, то ты всегда должен иметь при себе меч, – говорит он.

Самое ценное, что имеют татары в Стамбуле, – это земля из Бахчисарая. Ее используют для захоронения тех, кто умирают не на родине.

В кабинете председателя крымскотатарского сообщества Джеляла Ичтена есть крымскотатарский, турецкий и украинский флаги. Его бабушка – родом из Евпатории. До аннексии Крыма Джелял на полуостров ездил часто, теперь – нет, хотя россияне ему предлагали.

– Российское посольство приглашало меня трижды поехать в Крым, говорили, что там не так, как я думаю, что там хорошо. Но я отказался, потому что им доверять нельзя, – объясняет Джелял Ичтен.

Россиян мужчина называет врагами. Потому что каждый раз, когда те приходят, вырывают корни крымско-татарского народа.

– Мы видим, что у страны есть будущее, а русских мы не любим. Мы с детства слышали истории об их произволе. А сейчас видим это в реале. Но Путин уйдет из Крыма. Крым – наш, и пока мы будем стоять на ногах – не сдадимся, – обещает Джелял Ичтен.

Блокировка украинских медиа в Крыму

3 апреля Крымская правозащитная группа обнародовала информацию о том, что на территории незаконно аннексированного Крыма заблокировано 22 украинских сайта. Подавляющее большинство из них – онлайн-медиа.

В связи с этим жители полуострова не могут ознакомиться с информацией, которую публикует ряд украинских изданий.

Подробнее о блокировки украинских медиа в Крыму читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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