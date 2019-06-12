Тайные сделки Кремля: РФ хочет превратить Африку в стратегический центр

Россия готовится превратить Африку в стратегический центр своей иностранной политики.

Так утверждает британская газета The Guardian и ссылается на утечку секретных документов Кремля. Москва стремится контролировать 13 африканских стран, в частности, Ливию, Судан, Центральноафриканскую республику и Мадагаскар.

Россия заключает тайные соглашения с местными лидерами и после этого убивает их политических конкурентов. Кремль создает сеть тайных агентов и перебрасывает в Африку наемников из частной армии Вагнера, которыми руководит приближенный к Путину олигарх Пригожин.

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В обмен на силовиков Россия получает в пользование месторождения полезных ископаемых. Генсек НАТО Йенс Столтенберг убеждает – Россия наращивает военные усилия и в Арктике. В Альянса на крайнем севере слишком мало армейских сил, поэтому блок должен быть готов к противостоянию с Москвой в этом регионе.

Напомним, 10 июня в Постоянной палате третейского суда в Гааге начались слушания по иску Украины о нарушении морского права Россией.

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