Тайны острова здоровья: как на Мадейре удалось быстро обуздать коронавирус

Эффективно побороли коронавирус, потому что оперативно вакцинировались и дружно надели маски — португальский остров Мадейра смело можно ставить в пример успешной борьбы с Covid-19. Именно здесь первыми в мире вакцинировали двумя дозами 85% населения. Однако тут надо сделать важную поправку: Мадейра сам по себе — остров здоровья.

Здесь замечательный субтропический средиземноморский климат, один из самых мягких в мире. Остров омывает Атлантический океан, который насыщает воздух йодом и создает круглый год оазис свежести.

На Мадейре очень качественная медицина, государство инвестирует в здоровье миллионы евро. Первоклассный медперсонал не только в частных клиниках, но и в государственных. Поэтому и неудивительно, что средняя продолжительность жизни на Мадейре — 85 лет.

Сами португальцы шутят: на Мадейру приезжают рожать и искать место для приятной и здоровой старости. Об острове здоровья — наш первый материал из португальской серии.

На климат надейся, но…

Отношение к здоровью на острове Мадейра прояснила пандемия. Местные власти не надеялись, что атаке вируса противостоит чистый воздух и идеальный климат, поэтому с предупредительными мерами не медлили. Спортивный зал и концерт-холл быстро превратили центры прививок, а о шумных дискотеках, которые так любят на Мадейре, забыли на целых два года.

В крупнейшем центре вакцинации на острове Мадейра ранее организовывали творческие события и выставки. Сейчас здесь тоже пусто не бывает благодаря местным жителям и туристам. Поэтому и неудивительно, что уровень вакцинированных превысил 84%.

— Теперь ситуация с коронавирусом под контролем. Как только изобрели вакцину, каждый наш центр пропагандировал препараты и их пользу. И, знаете, мы тут без работы не сидим. Всегда есть желающие привиться, — рассказывает координатор всех центров вакцинации на Мадейре Анна Говайя.

Ампулы на добрую память

По словам водителя туристической компании Жуан-Пауло Ходригеша, лучшее, что с ним случилось за последний год, это прививки.

— Я наконец смог нормально работать при наличии сертификата. Ведь перед этим потерял работу. Сейчас я только что вернулся из отпуска. Все восстанавливается, — искренне улыбается мужчина.

Среди основных вакцин на острове — Pfizer и Johnson&Johnson. Ампулы от первых препаратов министр здравоохранения Мадейры Педро Рамос сохранил в своем офисе на добрую память.

— Вот тут пустая ампула от вакцины Pfizer и табличка в память о первых ста тысячах вакцинированных, — показывает свои раритеты министр.

Хотя жители Мадейры и дисциплинированы, Педро Рамос уделил максимум внимания популяризации прививки. Например, с помощью больших уличных экранов, которые в реальном времени считали вакцинированных.

По словам министра, сначала привили студентов, чтобы быстрее вернуть их на обучение. Стартовали даже раньше материковой Португалии.

В надежных руках медицины

Вся медицинская сфера Мадейры — повод для гордости, потому что имеет немало преимуществ, в том числе и высококлассных специалистов. Для них создали целые учреждения симуляции реальных медицинских случаев, где студенты могут запустить сердце, обработать рану или сделать операцию.

Это заведение на 300 квадратных метров, где практиканты тренируются быть медиками, было возведено десять лет назад на деньги Евросоюза. На Мадейре невозможно стать врачом без такой практики. Поэтому на острове редко нанимают медиков-иностранцев. В крупнейшей частной клинике Мадейры преимущественно португальцы. Зарплата врачей минимум пять тысяч евро.

— У нас очень осведомленные хирурги. Но иногда мы приглашаем нейрохирургов или онкологов из-за рубежа. Нам важно, чтобы врачи знали специфику работы на нашем острове, — рассказал директор Медицинского центра Мадейры Александро Гонсаліньйо.

Александро уже три года на Мадейре и убежден: качество медицины и жизни настолько высоки, что долгожителем здесь быть несложно.

По его словам, он покинул материковую Португалию и переехал в Фуншала. И чувствует себя здесь прекрасно не только из-за чудесной погоды. Здесь он в безопасности и уверен, что в случае болезни будет в надежных руках.

В надежных руках здесь все пациенты. Неважно, частная это клиника или государственная. Например, свое оборудование МРТ считают лучшим диагностическим сканером тела. Стоит €1 млн. Устройство многофункциональное — для хирургов, нейрохирургов и кардиологов. Диагностирует травмы, делает сверхчеткий рентген, чистит сосуды от закупорки.

— Аппарат работает под моим руководством, всесторонне сканирует тело. Он покажет сверхточную картинку. При этом радиация от него минимальна — и для пациента, и для медиков, — говорит технический координатор рентгенологического отделения Жералдо Жайме.

Обследования доступны. Стоимость диагностики €20 — 40. Власть щедро инвестирует в медицину, а не грабит жителей сотнями евро за консультацию.

Власти Мадейры инвестируют сотни миллионов евро в свою медицину, которая за последние пять лет переживает настоящий бум. Государственные и частной клиники нанимают топовых врачей — местных, международных. Остров строит собственный бренд первоклассной медицины и следит за последними достижениями.

Фото: Depositfhotos

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