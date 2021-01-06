Тайна гибели Ромео: фильм к годовщине катастрофы самолета МАУ
К первой годовщине катастрофы самолета МАУ в Иране 8 января режиссер и журналист Леонид Канфер представил свой документальный фильм Тайна гибели Ромео.
Именно так назывался борт, потерпевший катастрофу в небе над Тегераном. В своей работе Канфер рассматривает версию неслучайного сбивания самолета иранскими военными.
Режиссер хочет напомнить украинским следователям, которые параллельно ведут раследование, что раскрытие этого дела является приоритетным для Украины.
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Увидеть ленту смогут все желающие 8 января на официальном YouTube-канале МАУ.
31 декабря Иран передал Украине финальный проект технического отчета о катастрофе пассажирского самолета МАУ под Тегераном.
Украина должна подать свои замечания по отчету в течение 60 дней.