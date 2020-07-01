Техника в Украине может подорожать из-за сбора для авторов музыки, кино и книг

Копировальная техника и офисная бумага в Украине могут подорожать где-то на 5%, также могут стать несколько дороже телефоны, телевизоры и компьютеры. Так Украина пытается расплатиться с авторами, которые недополучают денег за скачивание их произведений: музыки, книг, фильмов и фотографий.

Чтобы авторы и исполнители получали хоть что-то, еще с начала 2000 годов сбором обложили технику, на которой теоретически можно копировать, просматривать или слушать то, что называют модным словом контент.

Такая норма действует во многих странах мира. Но закон у нас постоянно меняют. Последний раз парламент переголосовал две недели назад. Теперь о размере сбора будут договариваться частные компании: импортеры и поборники авторских прав. Раньше это делало государство. Сейчас она становится арбитром.

Также сбором обложили значительно шире список техники. Теперь, кроме компьютеров, смартфонов и телевизоров, заплатить нужно будет за копировальные аппараты и даже офисную бумагу.

Читайте: В Украине может появиться новый налог на авто — кому придется платить

Деньги будут делить так: пятая часть пойдет компаниям, которые следят за соблюдением авторских прав. Четвертью наполнят украинский культурный фонд. А более половины направят авторам или тем, кто имеет права на их продукцию. Едва ли не впервые деньги получат писатели, художники и фотохудожники. Кто популярнее — потому и выше гонорар.

Но вот размер сбора никак не установят. Ведь государство облагало технику совсем смешным налогом. Например, из бюджетного смартфона, авторскими были где-то 10 грн. Теперь может стать 25 Мало популярные MP3 плееры могут подорожать где-то на 1,5-2%, на 3% — карты памяти, и может возрасти в цене офисная бумага и копировальные аппараты — на 5%.

Импортеры говорят: и это много, ведь кто-то пиратское не берет принципиально, а любители халявы будут экономить на всем и покупать нелегально ввезенный товар, которого на рынке где-то треть.

Поборники авторских прав убеждают: речь идет о копейках, зато выигрывает культура. Договориться не удается с апреля — ситуацию доводит до абсурда коронавирусный кризис. И если ничего не изменится, вернутся к старым невысоким государственнымм тарифам, а потом будут судиться.

В 2019 году Европарламент одобрил директиву про авторское право в интернете. Согласно документу, правила предусматривают дополнительные права для СМИ в связи с использованием их публикаций онлайн-платформами.

Так, в статье 11 говорится о том, что поисковые системы и интернет-платформы должны получать разрешение от медиа на демонстрацию их новостей пользователям и платить за использование ссылок из новостных веб-сайтов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.