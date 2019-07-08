Телемост с Россией отменен: причины и реакция политиков

Российский пропагандист Дмитрий Киселев анонсирует телемост с украинскими ведущими одного из телеканалов. Надо поговорить – такое название пропагандистского проекта, который должен состояться 12 июля.

Кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев анонсирует разговор с теми, кого презирал и обижал годами – украинским народом. Будущий телемост сравнивает с первым мостом между Советским Союзом и США, в спешке снятом видеоролике появляются российские ведущие и украинцы с телеканала NEWSONE.

Анонсированное событие, как снежный ком, стал настоящим информационным взрывом для простых украинцев и многих политиков. С утра на пикет телеканала NEWSONE вышли активисты партии Голос, в которой убеждены: со страной-агрессором надо разговаривать не с помощью телемостов, а языком санкций.

После реакции политиков и анонсированных митингов телеканал NEWSONE отказывается от телемарафона, но вовсе не из-за этических или патриотических причин. На телеканале опасаются физической NewsOneрасправы через шквал угроз в адрес телеканалов, журналистов и их семей.

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Премьер Владимир Гройсман обратился к украинским журналистам не играть на руку врагу. Председатель Верховной Рады призвал СБУ немедленно отреагировать, а Нацсовет по телерадиовещанию лишить телеканал NEWSONE лицензии.

Зато лидер Батьківщини Юлия Тимошенко обвинила в возможности проведения такого телемоста предыдущую власть.

Ближе к обеду в СБУ появляется реакция. Ее руководитель Иван Баканов призывает созвать заседание СНБО, где предложит ввести санкции юридическим лицам, которые говорят под логотипами 112 Украина и NEWSONE, и предупредить телеканалы о возможных штрафах. В связи с информационным резонансом к украинцам обращается и президент Владимир Зеленский. Он просит унять эмоции.

К слову, реакция СНБО на “телемост” с РФ.

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