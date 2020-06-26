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Температурные коэффициенты: украинец выиграл суд против облгаза из-за переплаты

Летом на украинцев ждет целый ряд сюрпризов на тему голубого топлива. Доставка газа снова подорожает, в среднем по стране почти на 10%. Тогда как сам газ в июне наоборот подешевел на 6%.

Но главное, что скоро потребители смогут свободно и просто менять поставщика топлива. Параллельно украинцы делают первые успехи в борьбе с облгазами за так называемые температурные коэффициенты.

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Факты ICTV нашли героя, который добился их отмены через суд, и теперь готов делиться опытом с остальными потребителями.

Егор выиграл сразу две инстанции и убедил суд, что это нарушение прав потребителя. И тот признал коэффициенты противоправными, а также обязал облгазы вернуть мужчине переплату.

Но газовики подали кассацию. Однако Егор с адвокатом не сдаются. Ведь, если они выиграют и в Верховном суде, то смогут создать весомый прецедент.

Пример Егора смогут последовать все желающие, а мужчина готов им в этом помогать. Начать планирует с односельчан.

В июне украинцы будут платить за газ 2,14 грн за кубометр. Нафтогаз снизил оптовые цены для потребителей по сравнению с маем 2020 года на 6%.

То есть это стоимость газа без учета НДС, наценки газcбытов и расходов на его транспортировку.

В целом с начала 2020 года голубое топливо для населения подешевело на 54%, а если сравнивать с аналогичным периодом 2019-го — на 61%.

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