Теперь по расписанию. Россия ограничила доступ к питьевой воде в оккупированном Крыму

В оккупированном Крыму россияне ввели очередное ограничение для местных жителей. С 7 сентября часть полуострова будет получать воду только по несколько часов в день.

Такой неприятный осенний сюрприз оккупанты вводят в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах.

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Официальная причина — засуха и обмеление водоемов. Таким образом хотят экономить 60 тыс. кубометров в сутки. Это уже третий, и пока самый жесткий этап ограничений подачи воды в оккупированном Крыму.

Подача украинской воды в Крым

Киев не планирует возобновлять подачу днепровской воды в Крым до освобождения полуострова от оккупантов.

Об этом заявила заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

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