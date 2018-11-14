Тепло обещают к вечеру: в Киеве ликвидируют последствия прорыва теплотрассы

Отопление в до десятков домов, оставшихся без тепла из-за прорыва теплотрассы в Киеве, обещают подать уже сегодня к вечеру. В этом уверяют коммунальщики, которые ликвидируют последствия вчерашнего прорыва теплотрассы на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели.

Обещают отремонтировать все до обеда.

Более полусотни домов вчера остались без тепла. К большинству уже подключили отопление. Даже батареи не успели остыть, говорят киевляне. Однако констатируют, коммуникации изношены и не выдерживают нагрузки из-за активной застройки центра.

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Заасфальтировать яму коммунальщики обещают уже завтра. Однако судя по изношенности коммуникаций – это не последняя авария этой зимой.

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