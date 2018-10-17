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Теракт в Керчи: все подробности и что известно о виновнике

В политехническом колледже в Керчи, по последним данным, 19 погибших и 52 пострадавших. Родители некоторых студентов до сих пор ищут их по больницам.

Это уже шестой случай стрельбы в российских учебных заведениях с начала года.

За несколько часов стало известно имя организатора кровавой расправы. Это 18-летний студент 4-го курса этого же колледжа Владислав Росляков.

Тело парня нашли уже после взрыва с огнестрельными ранениями. Он успел убить 19 человек, еще до полусотни раненые. Его мотивы пока неизвестны.

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В прокуратуре автономной республики Крым, которая базируется в Киеве, открыли уголовное производство по статье теракт. Расследование затруднено из-за оккупации полуострова.

Пока не известно, были ли у Рослякова сообщники, но фактом остается то, что к незаконной аннексии Крыма на полуострове не было ни одного теракта, в которых гибли десятки людей.

К слову, все новости о событиях в Керчи ищите в нашем онлайне.

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