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Термальные воды в Сечени и Хайдусобосло: лечебные свойства и цены

Во всем мире Венгрию называют империей купален. Здесь разведано более тысячи термальных источников, из которых умело используют целебную подземную воду. Ежедневно по всей стране на термальных курортах лечат тело и радуют душу сотни тысяч туристов со всего мира.

Величественное сооружение купален Сечени возвели в центре Будапешта более 100 лет назад. Ее украсили античными статуями, изысканными колоннами, лепниной и витражами. В бассейнах термальную воду заменяют ежедневно.

Смотрите: Термальные источники Закарпатья: что предлагают курорты и цена

Эта термальная вода лечит опорно-двигательный аппарат и почки, повышает иммунитет и укрепляет организм. Ежегодно купальню Сечени посещает более 1,7 млн человек.

Крупнейший в Европе купальный комплекс находится в курортном городе Хайдусобосло. От границы с Украиной сюда лишь 140 километров. Здесь 15 бассейнов, аквапарк, лечебные грязи, термальное озеро, ледниковая пещера и бассейн-кинозал.

Содержание минеральных веществ в термальной воде очень высоко. Местные медики советуют нежиться в ней 20 минут несколько раз в день. Детям до 14 лет пребывания в этой целебной воде запрещено.

Отдохнуть с пользой для здоровья в Хайдусобосло можно за 270 грн. За обед и ужин заплатите по 120 грн. Проживание в отеле – 500 грн с человека с завтраком, а апартаменты с кухней – вдвое дешевле.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как выбрать отдых в оздоровительно-лечебных курортах Львовщины.

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