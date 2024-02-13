Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Срочно! Оккупанты на Лиманском направлении прибегли к… | Новости Факты ICTV за 12.02.2024
— Во время обстрела Киева, 7 февраля, россияне впервые использовали гиперзвуковую ракету Циркон.
— Сводка Генштаба 13.02.2024.
— Оккупанты накапливают личный состав и технику на участке фронта возле Донецкой и Луганской областей.
— Россияне обстреляли две громады Сумщины 13.02.2024.
— Австрия ускоряет отказ от импорта российского газа.
— Европе необходимо создать новую систему безопасности и обороны — Мецола.
— О посмертном донорстве для женщин погибших воинов.
— В Днепре стартовал второй сезон спортивных соревнований среди ветеранов.
— Во Львове продолжается художественная благотворительная выставка в поддержку ВСУ.
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