Террорист требовал 7 млн: в Харькове массово эвакуировали школы
В Харькове состоялась массовая эвакуация учеников, поскольку террорист пригрозил взорвать минимум семь школ.
Злоумышленник, который представился Русланом, потребовал, чтобы ему выплатили деньги, иначе взрывы неминуемы.
Террорист, в частности, потребовал 7 млн грн в письмах, которые отправил на электронные почты школ.
По словам преступника, взрывчатка уже заложена в учебных заведениях и их дворах. В полицию он обращаться запретил, отметив также, что его завербовали.
Правоохранительные органы пока не идентифицировали личность террориста. Взрывотехники ищут взрывные устройства в учебных заведениях.
По данным полиции, санкции за телефонный терроризм предусматривают срок от четырех до восьми лет тюрьмы.
2021-12-06
Теги: Минирование, Харьков, Школа