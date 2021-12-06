Террорист требовал 7 млн: в Харькове массово эвакуировали школы

В Харькове состоялась массовая эвакуация учеников, поскольку террорист пригрозил взорвать минимум семь школ.

Злоумышленник, который представился Русланом, потребовал, чтобы ему выплатили деньги, иначе взрывы неминуемы.

Террорист, в частности, потребовал 7 млн грн в письмах, которые отправил на электронные почты школ.

По словам преступника, взрывчатка уже заложена в учебных заведениях и их дворах. В полицию он обращаться запретил, отметив также, что его завербовали.

Правоохранительные органы пока не идентифицировали личность террориста. Взрывотехники ищут взрывные устройства в учебных заведениях.

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По данным полиции, санкции за телефонный терроризм предусматривают срок от четырех до восьми лет тюрьмы.

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