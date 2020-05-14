Тестирование лекарств от Covid-19 в Украине: что за препарат Биовен и какие результаты

Министерство здравоохранения поручило провести клинические испытания лекарственного средства Биовен при лечении тяжелобольных пациентов на Covid 19. Определили 5 заведений.

Препарат действует не сразу, а постепенно. Сырье для него — плазма крови здоровых людей, имеющих антитела к ряду заболеваний. Из плазмы добывают иммуноглобулин, который должен поднять иммунную защиту организма. Стоимость одного флакона препарата — более 8 тыс. грн.

Руководитель компании производителя говорит — препарат применяли и в Одессе и в Харькове уже для лечения Covid -больных. Впрочем, большие надежды и фармацевты-врачи возлагают на иммуноглобулины из плазмы людей, которые преодолели Covid-19. Сейчас эту составляющую крови собирают у доноров в Сумах, Харькове, Днепре и Черкассах.

Для создания препарата именно против Covid нужно 300 литров плазмы крови.

Украинский фармпроизводитель ведет исследования вместе с зарубежными компаниями. И в сентябре — августе планируют изготовить продукт.

Факты ICTV ранее писали о том, что началось тестирование лекарств, ускоряющих выздоровление от коронавируса.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.