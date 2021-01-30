Тесты на Covid-19 и вакцина. Разработки украинцев против коронавируса

В прошлом году в начале апреля ученые института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук представили собственную разработку — ПЦР-тест системы для выявления Covid-19. Эпидемия еще только набирала обороты, но каждый день необходимо было все больше тестов. Наши ученые заявили, что готовы запустить их массовое производство. Но их тестов до сих пор в украинских лабораториях нет.

С осени прошлого года украинские ученые разрабатывают собственную вакцину против коронавируса.

Сейчас ученый, занимающийся разработкой, говорит, что проблемы, начнутся, когда дойдет до испытаний на животных. Ведь в Украине нет необходимых лабораторий. И это останавливает исследователей.

Вакцины или лекарства — ресурс ограниченный, и страна во времена пандемии пытается обеспечить, прежде всего, себя. Украинским ученым хватает идей, как победить коронавирус и его последствия. Только на один конкурс национального фонда исследования подали десятки проектов, связанных с коронавирусом.

Между ними разделили 150 млн грн, этого достаточно, чтобы начать исследования. Но для того, чтобы их завершить, нужна реальная заинтересованность и помощь государства, которой пока украинские ученые не испытывают.

Статистика коронавируса в Украине

По состоянию на 30 января в Украине подтвердили 1 216 278 случаев коронавируса. За последние сутки — 4 685 новых больных.

За последний день вирус обнаружили у 200 детей и 336 медработников.

За сутки заболели 149 человек, за время пандемии — 22 628. В то же время выздоровели за день 11 317 человек, всего — 1 014 658 украинцев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.