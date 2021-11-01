Подвиг украинских миротворцев в Боснии – архив событий в 1995 году

Те, кто не отступил: что известно о подвиге украинских миротворцев в Боснии 1995 года

Те, кто не отступил. Следующий рассказ о подвиге украинских миротворцев в Боснии в 1995 году, которые отвлекли самый большой геноцид со времени Второй мировой войны.

Только действия наших соотечественников спасли 10 тыс. мусульман в городе Жепа от расстрелов, запланированных боснийскими сербами. Этот подвиг был забыт и только Факты ICTV первыми среди украинских медиа в 2016 году рассказали об операции наших миротворцев.

Поводом вспомнить эти события стало присвоение руководителю миротворческого украинского контингента полковнику Николаю Верхогляду звания Герой Украины.

Ветеран-разведчик навсегда останется в истории Европы как одна из ключевых фигур драматических событий лета 1995 года, когда украинские воины остановили самый масштабный со времен Второй мировой геноцид.

Тогда в бывшей Югославии шла война — шок для мира. Впервые со Второй мировой – в центре Европы не только широкомасштабные бои, но и проводят этнические чистки.

В Боснии украинские миротворцы предотвратили преступление против человечества — массовые расстрелы в Жепе. Событие мирового масштаба, о котором, к сожалению, мир мало знал, по крайней мере, до последнего времени.

Наши миротворцы защитили мирное население Жепы. И это настоящий подвиг, потому что за неделю до этого, и совсем рядом, голландские миротворцы не смогли предотвратить главный трагический символ войны в Боснии — резню в Сребренице, в которой погибло более 8 тыс. мусульман.

Город был под защитой датчбата – голландского батальона. Сербы угрозами и обстрелами вынудили контингент Нидерландов сдать город.

– Мы пришли к голландским солдатам, надеясь, что они защитят нас. Мы провели две ночи в их ангарах. Затем пришли сербы и разоружили голландских солдат. Вскоре сербы брали наших мужчин, чаще всего ночью, выводили за пределы базы и расстреливали их, — рассказала боснийка Закира Эфендик, потерявшая мужа и двух сыновей.

Голландский комбат проводил переговоры фактически о капитуляции с командующим войсками боснийских сербов Ратко Младичем. Прекращение сопротивления миротворцев ООН означало начало бессчетных казней мусульман. Спустя годы военные Нидерландов приехали и просили их простить.

– Я прошу прощения. Мне грустно из-за того, что произошло. Но вы должны знать, что мы были не готовы к тому давлению, которое на нас оказывали в Сребренице, — рассказала голландский миротворец Акке Анакота.

Военные под эгидой ООН имели право открыть огонь, даже вызвали авиаподдержку. Но допустили то, что сербов разделили отдельно — женщин, детей и мужчин, которых почти всех расстреляли.

В Сребренице не случайность и не военное преступление одного генерала. После Сребреницы массовые расстрелы должны были произойти в Жепе. Это следующий этап выполнения “седьмой Директивы”, изданной Радованом Караджичем – тогдашним главой непризнанной Сербской республики на территории Боснии.

Ее цель – сделать жизнь мусульман в Боснии невыносимой. В Жепе наблюдалась такая же диспозиция, как и в Сребренице – обстрелы и угрозы. Только вместо трехсот голландских голубых шлемов, 79 украинцев-миротворцев.

В столице Сараево миссия ООН знала о критической ситуации в Жепе, но ничем помочь не могла. Спецпредставитель ООН во время доклада пессимистично оценил шансы избежать новой резни.

– Ситуация в Жепе усложняется. Прошлой ночью были мощные обстрелы, боснийские сербы оцепили украинских миротворцев, — рассказал спецпредставитель генсека ООН Акаси Ясуси.

В этот напряженный момент командующий украинским миротворческим контингентом в Боснии Николай Верхогляд решил поехать в самую горячую точку страны. Из столицы Сараево он отправился в окруженный анклав Жепы.

Более двух тыс. сербских военных сосредоточились на ключевых высотах, взяв в кольцо вместе гражданских мусульман и наших миротворцев. Жепы понимали, что только украинские солдаты могут их спасти.

Дорога от Сараево отрезана сербскими войсками, у украинцев только спутниковая связь с базой миротворцев. Только несколько минут в день – нужно экономить бензин.

Один сухпай растаскивали на несколько дней, пили дождевую воду. Постоянные провокации. Однажды 30 боевиков оцепили блокпост с пятью украинцами. К счастью, им в помощь успел наш БТР. Отсчет шел на минуты.

Шлем ООН не гарантировал никакой защиты – опасность была смертельной. Но украинцы не паниковали. Более того — наши военные передавали в штаб координаты огневых позиций сербов.

Это очень не понравилось Ратко Младичу, ведь авиация НАТО была в полной боевой готовности. Он позвонил по телефону командиру батальона УКРБАТ-1 Сергею Мовчанюку с угрозами. Но полковник Мовчанюк держался очень стойко.

Украина помнила о своих военных, но помочь из Киева было тяжело. На дипломатическом уровне продолжались хилые переговоры, но каждый час мог стать решающим.

На кону стояла жизнь почти 10 тыс. гражданских босняков и 79 украинских миротворцев. Верхогляд оценил сложность ситуации и сделал самый решительный шаг. Без оружия и бронежилета он отправился на встречу с тем, кого вскоре Гаагский трибунал признал военным преступником — с генералом Младичем.

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