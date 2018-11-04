Убегают раки и гибнет рыба! На Львовщине отравили реку

Убегают раки и гибнет рыба. Жители села Поречье Городокского района обеспокоены – они уверены – в их реку Верещицу сбрасывают опасные отходы. Через них в водоеме гибнет все живое. Пока экоинспектора ищут вредные вещества в воде, селяне вынуждены самостоятельно спасать речных жителей. Подозревают, их беда – это последствия работы соседних предприятий.

Раков спасали, чтобы их не съели грызуны. За день собрали несколько десятков. Сначала вымывали в чистой воде, затем отпускали в соседний пруд.

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О причине природного бедствия мы спросили у госэкоинспекции. После многочисленных обращений жителей эксперты проверили воду и выяснили – в загрязнении виноваты местные предприятия. Они, предполагают экологи, чтобы сэкономить, не используют очистные сооружения и сливают вредные вещества прямо в воду.

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Опубликовано Ноябрь, 04 в 15:46



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