Тело дедушки пришлось эксгумировать: харьковские судмедэксперты попали в скандал

В Харькове люди жалуются на Бюро судебно-медицинских экспертиз. Они убеждены, что здесь за деньги подделывают справки.

Так, эксперты именно этого бюро почему-то не смогли определить, находилась ли в наркотическом состоянии Елена Зайцева — виновница страшного харьковского ДТП.

Кроме того, с харьковским бюро связана еще одна неприятная ситуация. Именно здесь родственникам погибшего в ДТП пенсионера пришлось пройти через эксгумацию, чтобы доказать, что дедушка умер от тяжелых травм, а не от старости, как написали в бюро.

В то же время то, что работники Бюро судебно-медицинских экспертиз берут взятки Фактам ICTV подтвердил и один из сотрудников организации.

По его словам, если человеку грозит заключение, то год срока отбывания наказания может решаться, начиная от тысячи долларов. Если есть серьезные статьи, а к делу причастны серьезные люди, то речь идет о десятках тысяч долларов.

От харьковчан в облсовет поступают многочисленные жалобы о плохой работе бюро. Некоторые сотрудники заявляли об антисанитарии и тяжелых условиях труда. Но руководитель бюро судебно-медицинских экспертиз утверждает, что это заговор, чтобы убрать его с должности.

Но за 14 лет ни один эксперт не понес уголовной ответственности за ложные экспертизы.

Поэтому уже в августе объявят конкурс на должность нового начальника харьковского бюро. Хотя действующий глава тоже подаст свою кандидатуру.

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