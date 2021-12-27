Тело Ленина и дальше будут держать в мавзолее – Песков

В России будут и дальше держать мумию Ленина в мавзолее. Это подтвердил спикер российского президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопросы журналистов, спикер Кремля заявил — власти не планируют выносить Ленина из мавзолея в центре Москвы.

Такую позицию объяснил тем, что сейчас у них “другая повестка дня” и “другие проблемы”.

Напомним, лидера большевиков забальзамировали после смерти в 1924 году. С того времени его мумия находится в мавзолее на красной площади Москвы. Идею захоронения обсуждали не раз, однако российские власти выступали против.

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