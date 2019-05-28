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Факты / Видео / Украина / Общество

Тесная клетка и плохой уход: на Хмельнитчине медведя держат в неволе

Уже несколько дней люди в соцсетях рассылают фото карпатского дикого медведя, который ютится в маленькой клетке, не соответствует установленным нормам.

12 лет Мишаня развлекает посетителей в одном из ресторанов между Черновцами и Каменец-Подольским. Но неравнодушным туристам такое созерцание не развлечение. Люди уверяют – краснокнижный хищник должен жить на свободе.

Соседство медведя с людьми, даже если он за семью замками, все же опасно для людей, говорят эпидемиологи. Когда в клетке грязно, животное неопрятное, а следовательно разносит инфекцию.

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Его готовы забрать в центр реабилитации животных в Хмельницком, а затем перевезти в родные Карпаты или леса Ровенщины. Забрать животное можно только по постановлению суда. Решение обещают объявить уже через несколько дней.

Экологи уверяют – в Украине уже давно действует закон о диких животных, запрещающий держать их в заведениях питания.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в РФ медведь напал на дрессировщика.

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