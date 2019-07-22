Титушки, проднаборы и спортплощадки – Кошель о нарушениях на выборах в Раду

Гость студии Факты ICTV Алексей Кошель, генеральный директор комитета избирателей Украины. Он рассказал о том, как оценивает эти парламентские выборы, про технологии подкупов избирателей и как работала реклама.

Далее прямая речь:

– Как вы оцениваете эти парламентские выборы?

– Пока рано давать оценку, поскольку во многих округах происходит не просто борьба, а противостояние. Вчера вечером мы были свидетелями появления групп лиц спортивной внешности. Технологии начале 90-х они остаются частью выборов, но если оценивать день голосования, то незаконная массовая агитация, проблема в работе участковых комиссий – это были самые большие проблемы. В меньшей степени, но имели место технологии подкупа избирателей.

Мы имеем основания говорить, что это была одна из самых бессмысленных избирательных кампаний. Это была кампания, где доминировала форма, где в мажоритарных округах и на всеукраинском уровне часто больше были влиятельными шоу-исполнители, программы, чем сами кандидаты.

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Второе, кампания в формате безнаказанности. Подкуп избирателей, технологии подкупа массово были использованы до начала кампании. От продовольственных наборов до детских спортивных площадок. Отдельные кандидаты вводили стипендии для школьников и для студентов, или задаривали учеников дорогими подарками. Эта технология была массовыми в Житомирской области.

– Как реклама влияет на мысли людей?

– Это была не просто реклама, это была публичное неуважение политиков к действующему законодательству и к своим избирателям. Дня тишины в Украине фактически не было. 9 политических партий проводили агитацию в день тишины и массово проводили агитацию мажоритарщики. Даже если на бордах изображены не название политической партии и не фамилия кандидата, а цветовая гамма, стилистика – это можно доказать как факт нарушения действующего законодательства.

– Какие масштабы технологий 90-х?

– Если сравнивать с парламентскими выборами 2014 года и президентскими – мы почти не увидели технологии фотографирования бюллетеней. Это означает, что технология продажи фото заполненных бюллетеней была минимизирована. Несмотря на все мы можем говорить о единичных фактах. Более того, по большинству этих фактов было оперативное реагирование.

Напомним, всю информацию о парламентских выборах можно найти в онлайне Выборы в Верховную Раду 2019.

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