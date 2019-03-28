ТМ Villa Krim – Выбор Украины 2018 года

Украинцы, выбирая товар, обращают внимание на отзывы других потребителей и оценку экспертов.

Опередив более 50 конкурентов во всеукраинском конкурсе Выбор Украины, торговая марка Villa Krim получила самые высокие оценки от потребителей, экспертов профессиональной сферы и представителей оргкомитета.

Медаль конкурса, является одним из весомых ориентиров для потребителя, отмечают представители компании.

Смотрите: Песенный конкурс Соловейко України: победители и выступления детей

В компании Villa Krim планируют и в дальнейшем держать лидерские позиции, ведь доверие людей стимулирует к развитию.

Напомним, награду Емельяна Ковча получили четыре капеллана.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.