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ТМ Villa Krim – Выбор Украины 2018 года

Украинцы, выбирая товар, обращают внимание на отзывы других потребителей и оценку экспертов.

Опередив более 50 конкурентов во всеукраинском конкурсе Выбор Украины, торговая марка Villa Krim получила самые высокие оценки от потребителей, экспертов профессиональной сферы и представителей оргкомитета.

Медаль конкурса, является одним из весомых ориентиров для потребителя, отмечают представители компании.

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В компании Villa Krim планируют и в дальнейшем держать лидерские позиции, ведь доверие людей стимулирует к развитию.

Напомним, награду Емельяна Ковча получили четыре капеллана.

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