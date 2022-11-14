Точный и беспощадный к врагу: что известно об украинском беспилотнике Лелека-100

Они помогают нашим защитникам на фронте, а сейчас будут на вооружении и у патрульной полиции. Речь идет о точном и сверхсовременном беспилотнике украинского производства Лелека-100.

Этими беспилотниками оснащались подразделения аэроразведки, а теперь Лелеки будут помогать в выполнении дополнительных задач, в частности, в сопровождении гуманитарных миссий и при задержании возможных диверсантов.

Многофункциональный беспилотный разведывательный летательный аппарат Лелека-100 был принят на вооружение Вооруженных сил Украины в мае 2021 года.

Технические характеристики Лелеки поражают:

дальность полета составляет 200 км;

БПЛА легкий, имеет две укомплектованные камеры – для дневной и ночной съемки;

радиус связи составляет до 50 км;

в воздухе беспилотник может находиться до 4 часов;

главное преимущество летательного аппарата – 25-кратный зум, который очень важен для качественного наблюдения на высотах выше 700 м и определения точных координат объектов.

Первоочередная задача Лелеки-100 – ведение разведки. Вооруженные силы Украины используют комплекс с прошлого года.

На поле боя он уже доказал свою эффективность. И сейчас вместе с военными три сотни таких “птичек” беспощадно атакуют врага. К примеру, в марте с помощью беспилотника наши защитники уничтожили российский зенитный комплекс Бук.

Один такой аппарат уже получили и патрульные полицейские.

– В первую очередь безопасность движения, безопасность представителей патрульной полиции. Если есть эвакуация, мы смотрим наилучшие пути ухода, а если гуманитарный конвой, то подход к обозначенному месту, — объяснил патрульный полицейский Кирилл, комментируя возможности БПЛА.

Лелека-100 был создан для выполнения задач по аэроразведке, в частности, патрулирования и получения точных географических координат в режиме реального времени. Благодаря усовершенствованному программному обеспечению спектр возможностей беспилотника расширился.

– У нас есть функция захвата цели и сопровождения ее. Если нас заинтересовал какой-то транспорт, который очень быстро перемещается, наше программное обеспечение и наша целевая нагрузка способны захватить этот объект и сопровождать его в течение нужного времени. То есть, если злоумышленники пытаются уехать с места правонарушения, мы можем сопровождать их вплоть до 4 часов в воздухе, — рассказал Кирилл Заплотный, заместитель директора предприятия по производству беспилотников.

Стоимость одного такого комплекса составляет более 140 тыс. грн. Представитель благотворительного фонда, который приобрел аппарат для патрульных, говорит: беспилотник будет полезен не только военному, но и гражданскому сектору. Поэтому уже продолжаются переговоры о поставках еще одного Лелеки.

Как отметила вице-президент благотворительного фонда Razom for Ukraine Люба Шипович, помимо военных задач, сейчас есть также важные гуманитарные миссии: сопровождение эвакуации населения, спасательные операции после обстрелов РФ. Поэтому такие беспилотники с большой дальностью полетов важны не только для военных, но и для спасателей и полиции.

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