Толоки и сортировка мусора. Село на Харьковщине борется за звание лучшего в Украине

Обойти более 100 конкурентов и получить звание Невероятного села Украины стремятся жители села Скрипаи на Харьковщине.

Небольшое село Скрипаи в 70 км от Харькова, львиная доля пути пролегает через леса и реки – это заказник местного значения, здесь живут олени и лисы, а деревьям более полутора сотен лет.

Но не доезжая к Скрипаям несколько километров, в соседнем селе можно увидеть удручающую картину – сугробы мусора гниют под палящим солнцем, некоторые местные жители собирают пластик и пакеты на обочине и все сжигают. Говорят, что так приказало руководство села. О том, что это вредно для окружающей среды – не знают.

Такая же ситуация была и в Скрипаях, – рассказывают местные жители. Годами мусор вообще не вывозили: кто сжигал, а кто-то просто выбрасывал в лес или свозил на берег реки.

Все началось с большого субботника – два года назад местные вывезли сугробы мусора из леса, убрали грязь в самом селе, а вдоль дороги установили баки для сбора отходов. Но не все сразу бросились свозить мусор в отведенные для этого места – людей уговаривали, объясняли, и в конце концов несанкционированные свалки убрали.

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В этом году скрипаивчане начали сортировать мусор. В райцентре уже есть технические площадки с отдельными баками для стекла, бумаги и пластика, все это потом отправляют на переработку. Селяне подумали, что не хуже, и отправились на конкурс Невероятные села Украины, где финалист получит денежное вознаграждение. Скрипаи уже в полуфинале. На обустройство сортировочной площадки необходимо 120 тыс. грн.

Конкурс организовали Минагрополитики и посольство Нидерландов в Украине. Конкуренция большая, – говорят скрипаивчане – за денежное вознаграждение соревнуется более 10 населенных пунктов Украины. И хотя пока в селе ни один человек мусор не сортирует, местные педагоги говорят: начнут с воспитания детей, где на специальных уроках расскажут, что делать с отходами.

Из десятки полуфиналистов члены экспертного совета выберут пятерку лучших, и в августе приедут к каждому в гости, чтобы убедиться в невероятности села и желании меняться к лучшему. А осенью в столице на дискуссионном баттле финалисты будут защищать свою программу.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Луцке почистили от мусора 15 км реки.

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