Томос Украине: что будет с храмами и лаврами

По мнению патриарха Филарета, главы УПЦ КП, буквально через две недели после решения Синода в стране состоится всеукраинский Собор. Там и изберут нового предстоятеля новой поместной церкви.

Остался один важнейший шаг к полной независимости нашей церкви – объединиться. Надо срочно созвать Собор, на него должны прийти все те иерархи, которые хотят войти в единую поместную церковь, и выбрать своего общего предстоятеля. Скорее всего, им станет именно Филарет. Именно ему после финишного голосования Синода в Константинополе и вручат Томос. Это может произойти даже через месяц.

Почти все храмы в Украине принадлежат общинам. Поэтому, люди должны самостоятельно решить их судьбу. Если общей позиции не будет – храм могут делить и поочередно править службы в нем.

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Труднее будет с лаврами – Киево-Печерской и Почаевской. Они принадлежат государству, потому что это заповедники. Хотя и там, и там – руководит московский патриархат. Ему отдали святыни в бесплатную аренду на 50 лет. После получения Томоса именно правительство должно решать дальнейшую судьбу лавр. И хотя логика выглядит, что украинские святыни должны принадлежать украинской церкви, скорее всего, торопиться принимать такие решения государство не будет.

К слову, Томос об автокефалии православной церкви в Украине является сильным ударом не только по Московскому патриархату, но и по Кремлю.

Опубликовано Октябрь, 12 в 18:25



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