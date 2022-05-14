Тонны трупов: что Украина будет делать с вагонами тел оккупантов

Своих Россия покидает и не забирает погибших солдат, а просто оставляет их на поле боя. Даже когда на государственном уровне Украина пытается отдать тела, по ту сторону — молчат.

К месту, где хранят тела российских солдат журналистов ведут военные. В пяти вагонах-рефрижераторах — несколько сотен трупов, которые нашли на Киевщине и соседних областях.

Походу доносят еще нескольких — их отыскали недавно, на мешках черным маркером указано, где и при каких условиях.

— Сегодня привезли семь тел, остатков тел. Это Киевская, Житомирская области, — говорит военный.

Экспертизы будут позже. Пока — первичный осмотр. Один из военных предупреждает — показывать всего, что сейчас будут делать, нельзя.

— Это нарушение морально-этических норм. Нужно защитить права умерших. Они тоже имеют свои права, — говорит военный.

В личных вещах умершего записная книжка, на одной из наклеек — фамилия. Есть еще документы. То, что нашли наклейку и личные бумаги — скорее исключение. Чаще всего, личные вещи и документы забирают у российских солдат перед боем.

А вот типичная находка во время осмотров — награбленные вещи в карманах.

— Я уже рассказывал о звезде интернета Цыбенко, у которого карманы были набиты золотом. В трусах нашли доллары и фунты. Некоторые украшения были в крови, что дает предположение, что он их снимал с трупов, — говорит военный Владимир Лямзин.

Все тела Украина не раз пыталась передать России, но там — молчание и игнор. Судьба пушечного мяса Путина не волнует.

Российское государство заинтересовано в том, чтобы тела не нашли. Их просто запишут в без вести пропавшие. Не надо будет платить компенсаций, а еще так легче скрыть безумные потери, которые Россия несет на фронте.

Уже погибли почти 30 тыс. солдат, тогда как по официальной статистике РФ — чуть больше тысячи. Трупы, если и вывозят, то втайне, ночью и небольшими партиями.

Если погибших и ищут, то только родственники, которые уже обращаются к украинским правоохранителям.

Тела погибших оккупантов будут хранить столько, сколько определит правительство, если родственники их так и не заберут, то похоронят как воинов страны агрессора.

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