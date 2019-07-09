Топ-5 стран, в которые больше всего любят ездить украинцы этим летом

Госпогранслужба назвала 5 стран, в которые больше всего любят ездить украинцы этим летом.

Это Турция, Египет, Греция, Болгария и Испания.

Также отмечают, что выросли и путешествия в страны ЕС. Объясняют это появлением безвизового режима и заходом на украинский рынок лоукостеров.

Больше всего наши граждане путешествуют в Германию, Польшу, Великобританию и Данию. Также вдвое вырос спрос на авиарейсы в один из самых известных французских курортов – Ниццу. Эксперты прогнозируют, что в целом этим летом количество украинских туристов в Европу может вырасти еще на четверть.

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