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Топ-5 самых комфортных городов мира для туристов на колясках

Рейтинг городов мира, комфортных для туристов на колясках, составил тур-сервис Skyscanner.

Первое место – Амстердам. Людям с ограниченной мобильностью там доступно большинство достопримечательностей, а также экскурсии знаменитыми каналами. В городе достаточно пандусов, специальных столов в заведениях питания. Также есть прокат особых велосипедов с двумя сиденьями и одним комплектом педалей.

На втором месте испанская Барселона. Местные особенности – относительно ровная местность и удобное метро с лифтами на каждой станции.

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Третья позиция за Берлином. Там тротуары имеют специальные срезы на бордюрах, доступный общественный транспорт.

В первую пятерку рейтинга вошли австрийская Вена и ирландский Дублин.

Напомним, в мировом рейтинге процветания от аналитического центра Legatum Institute Украина заняла 96 место из 167 стран, поднявшись на три позиции.

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