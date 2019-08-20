Топ-5 лучших школ Украины по результатам ВНО

Рейтинг лучших школ Украины по результатам ВНО составил портал osvita.ua.

Возглавляет список Львовский физико-математический лицей, на втором месте – киевский лицей Интеллект. На третьей – столичный естественнонаучный лицей №145.

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Четвертое место в лицее при киевской политехнике. Первую пятерку завершает Днепровский лицей информационных технологий.

Всего в рейтинге 200 школ. Кстати, министр образования Лилия Гриневич против составления таких рейтингов. Говорит, они не отражают уровень преподавания в школах.

К слову, как выбрать школьную форму и портфель – советы Госпродпотребслужбы.

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