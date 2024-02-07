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Торговали белыми билетами! В Одесской области задержали военкома и… | Новости Факты ICTV за 07.02.2024

— Атака на Киев 07.02.2024: спасатели продолжают разбирать завалы.

— Три человека ранены в результате вражеской ракетной атаки на Киевскую область.

— Атака на Николаев 07.02.2024: погиб мужчина.

— Боррель рассчитывает, что ЕС предоставит Украине 1 млн 155 тыс. боеприпасов до конца года.

— Оккупанты ударили по селу Токаревка на Херсонщине.

— Как проходила эвакуация семьи из прифронтовой Новоселовки.

— Наводила вражеские ракеты: в Донецкой области задержали пособницу врага.

— Торговали белыми билетами: работники ГБР в Одесской области задержали сотрудника военкомата и правоохранителя.

— В РФ приняли закон, предусматривающий возможность конфискации имущества за “фейки” о российской армии.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV — последние новости Украины и мира в выпуске за 17:30 (07.02.2024).

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